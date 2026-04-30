Почетный президент РФС оценил игру Сафонова в матче с «Баварией»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков восхитился первым матчем полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией», а также оценил игру российского вратаря французского клуба Матвея Сафонова. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Один из лучших в истории матчей, который мне удалось увидеть. И голов много, и потрясающее мастерство футболистов, и дух чисто спортивный. Практически не было нарушения правил, грубой игры не было вообще никакой. Матвей Сафонов сыграл на троечку с плюсом», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4 в пользу «ПСЖ». В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Ответный матч состоится 6 мая в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.