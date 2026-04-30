Сборная России обыграла Казахстан на турнире развития УЕФА

Футболисты юниорской сборной России обыграли Казахстан на турнире развития УЕФА
Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 16 лет, победила сверстников из Казахстана на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в казахстанском Шымкенте.
Встреча закончилась с результатом 6:1 в пользу российских футболистов. В составе российской команды отличились Клим Денисов, оформивший дубль, Матвей Толмачев, забивший дважды, Александр Коледов и Дмитрий Калинин. Единственный гол казахстанской команды оформил Ануар Толенди.
На проходящем турнире сборная России провела три матча, в каждом из которых одержала победу. До игры с Казахстаном 25 апреля российские футболисты разгромили сверстников из Азербайджана со счетом 5:0, а через два дня обыграли команду Пакистана с результатом 2:1.
2 февраля 2026 года президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран. Сборные России всех возрастов отстранены от международных турниров.