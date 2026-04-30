Защитник «Балтики» ответил на вопрос об интересе «Зенита»

Защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде отреагировал на новости об интересе со стороны санкт-петербургского «Зенита».

— Кевин, тобой интересуется «Зенит». Что думаешь об этом?

— Нет-нет, мне нечего сказать, правда. Сейчас я в «Балтике», здесь и сейчас это мой клуб. И я сосредоточен на том, что ещё мы можем сделать. В настоящий момент думаю только о «Балтике», — цитирует Андраде журналист Глеб Алексеев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за Анндраде 350 млн рублей. В нынешнем сезоне Андраде принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.