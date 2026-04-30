Бразильский канал будет показывать матчи РПЛ: «Это шанс увидеть Луиса Энрике и Дугласа, которые могут сыграть на ЧМ. В «Зените» есть и другие звезды – Нино, Джон Джон и Вендел»
Бразильский телеканал BandSports купил права на показ матчей чемпионата России.
Трансляции начнутся на этой неделе с заключительного отрезка текущего сезона и продолжатся в рамках полного освещения сезона-2026/2027.
«Это шанс увидеть в деле таких выдающихся бразильских игроков, которые могут быть вызваны в сборную на чемпионат мира, как Луис Энрике и Дуглас Сантос, играющих в «Зените». В команде, занимающей второе место, также есть другие звезды, такие как Нино, Джон Джон и Вендел», – говорится в анонсе канала.
В качестве первого матча BandSports покажет завтрашнее дерби «Локомотива» и «Динамо» в 28-м туре Мир РПЛ.
Игорь Никитин: «Нестеров сохраняет мотивацию. Я в него верю. Он заслуженный человек, много сделал для ЦСКА»
«Салават» продлил контракт с Корбитом на год
Игорь Никитин: «Нестеров сохраняет мотивацию. Я в него верю. Он заслуженный человек, много сделал для ЦСКА»
«Салават» продлил контракт с Корбитом на год