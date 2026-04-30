Главный тренер верит в капитана ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что верит в капитана команды Никиту Нестерова.

Срок контракта Нестерова с клубом истекает 31 мая. В 64 матчах регулярного чемпионата 33‑летний защитник забил 3 гола и отдал 15 передач. В 10 играх плей‑офф у него 5 (1+4) баллов.

– Способен ли Нестеров доставать из себя максимум?

– Я Никиту хорошо знаю, считаю, что его регалии, его история дают мотивацию. Он ее сохраняет и в этом сезоне это доказал.

Непросто было перестраиваться в плане второй молодости. Но я в него верю.

Моя задача – найти точки воздействия, чтобы помочь ему. Он заслуженный человек, много сделал для ЦСКА, – сказал Никитин.