Главный тренер верит в капитана ЦСКА

Игорь Никитин: «Нестеров сохраняет мотивацию. Я в него верю. Он заслуженный человек, много сделал для ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что верит в капитана команды Никиту Нестерова.
Срок контракта Нестерова с клубом истекает 31 мая. В 64 матчах регулярного чемпионата 33‑летний защитник забил 3 гола и отдал 15 передач. В 10 играх плей‑офф у него 5 (1+4) баллов.
– Способен ли Нестеров доставать из себя максимум?
– Я Никиту хорошо знаю, считаю, что его регалии, его история дают мотивацию. Он ее сохраняет и в этом сезоне это доказал.
Непросто было перестраиваться в плане второй молодости. Но я в него верю.
Моя задача – найти точки воздействия, чтобы помочь ему. Он заслуженный человек, много сделал для ЦСКА, – сказал Никитин.
