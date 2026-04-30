В «Ахмате» прокомментировали слухи об уходе Черчесова

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев высказался об информации о возможном уходе главного тренера Станислава Черчесова из клуба. Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить столичные «Спартак» или «Локомотив».

«Не читаю никакие слухи и не хочу это даже комментировать. В контракте Черчесова нет никакой суммы компенсации за уход», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 32 очка за 27 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 60 очков.