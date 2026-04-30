Экс-полузащитник «Спартака» выразил готовность вернуться в клуб

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил готовность вернуться в московский клуб в роли спортивного директора. 38-летний экс-футболист признался, что ему бы хотелось поработать в структуре красно-белых.

— Меня больше всего интересует работа спортивным директором. Буду учиться, никуда не спешу. Предложения у меня уже были, но сейчас хочу достичь высокого уровня и квалификации. Чтобы, подписав контракт, все знать и быть полезным клубу.

— Есть ли мечта стать спортивным директором «Спартака»?

— В принципе, все возможно. Главное — жить и набираться опыта. Думаю, не надо стремиться только в большие команды. Везде можно приобрести что-то для себя, что пригодится в будущем. Это касается как работы с ведущими командами, так и с середняками и клубами из нижних дивизионов. «Реал», «Барселона», «Интер», «Милан» — это другой уровень. Конечно, хотелось бы попробовать себя в такой команде, как «Спартак», но всё покажет время, — приводит слова Попова «Спорт-экспресс».