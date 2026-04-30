Защитник "Балтики" получил серьезную травму

Футболист "Балтики" получил серьезную травму.

По информации "Чемпионата", Александру Филину диагностирован разрыв крестообразной связки.

Футболист был заменен в перерыве матча 27-го тура чемпионата России с "Акроном" (0:1).

Филин выступает в составе калининградской "Балтики" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 28 матчей, забил 1 гол и 9 раз выходил на поле с капитанской повязкой. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2028 года.