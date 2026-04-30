Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал о совместном проживании с Роналду

Экс-хавбек «МЮ» Андерсон о Роналду: «Одну неделю я должен был платить в супермаркете, потому что жил в его доме бесплатно. Он каждый день возил меня на базу, я не оплачивал бензин»
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон рассказал о совместном проживании с Криштиану Роналду.
Бразилец рассказал в подкасте Рио Фердинанда, что португальский форвард помогал ему осваиваться в манчестерском клубе, куда он перешел из «Порту» в 2007 году.
– В супермаркете всегда нужно было помогать. Я говорил себе: «Давай, ты должен помогать парню».
– Ты действительно должен был ходил в супермаркет за Роналду?
– Да, я должен!
– То есть ты, Нани…
– Одну неделю я должен платить за покупки в супермаркете… Потому что жил в его доме бесплатно. Ну ладно, он каждый день возил меня на тренировочную базу.
– Ты всегда давал деньги на бензин или нет?
– Нет, ничего! – сказал Андерсон, смеясь.
