Мостовой высказался об увольнении Тедеско из «Фенербахче»

Мостовой о Тедеско: «В увольнении из «Фенербахче» ничего удивительного – до людей долго доходит, что я говорю. С такими агентами я бы тоже давно везде работал»

Экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался об увольнении Доменико Тедеско из «Фенербахче».

Турецкий клуб отправил главного тренера в отставку после поражения от «Галатасарая» (0:3) в дерби в рамках 31-го тура чемпионата Турции.

«В увольнении Тедеско из «Фенербахче» ничего удивительного нет – все, что я говорю, происходит на самом деле. Только до людей доходит долго, к сожалению. С такими агентами, как у Тедеско, я бы тоже сейчас везде работал, причем давно. Я изначально говорил, что у Тедеско очень сильная команда, агенты, которые везде находят ему работу. Всем бы таких!» – сказал Мостовой.

Тедеско возглавлял «Спартак» с осени 2019 года по май 2021-го.

