Мостовой высказался об увольнении Тедеско из «Фенербахче»

Мостовой о Тедеско: «В увольнении из «Фенербахче» ничего удивительного – до людей долго доходит, что я говорю. С такими агентами я бы тоже давно везде работал»
Экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался об увольнении Доменико Тедеско из «Фенербахче».
Турецкий клуб отправил главного тренера в отставку после поражения от «Галатасарая» (0:3) в дерби в рамках 31-го тура чемпионата Турции.
«В увольнении Тедеско из «Фенербахче» ничего удивительного нет – все, что я говорю, происходит на самом деле. Только до людей доходит долго, к сожалению. С такими агентами, как у Тедеско, я бы тоже сейчас везде работал, причем давно. Я изначально говорил, что у Тедеско очень сильная команда, агенты, которые везде находят ему работу. Всем бы таких!» – сказал Мостовой.
Тедеско возглавлял «Спартак» с осени 2019 года по май 2021-го.
«Лейкерс» лишь во второй раз в истории проиграли матч плей-офф, имея преимущество 3-1 в серии
Директор ЦСКА об изменении регламента КХЛ: «Большие дяди развивают лигу. Но в моем понимании это мешает работе спортивных менеджеров»
Аршавин о ЧМ: «Россия не выиграет его в ближайшие лет 50. Слишком уж много команд сильнее, я иллюзий не питаю»