Аршавин назвал самые запоминающиеся матчи в карьере

Один матч сборной России и две игры за петербургский "Зенит" стали самыми запоминающимися для бывшего футболиста Андрея Аршавина. Об этом он рассказал во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

"По эмоциям это матч сборных России и Англии в Москве. Также финал Кубка УЕФА в 2008 году. И когда "Зенит" стал чемпионом в Раменском", - сказал Аршавин.

Матч сборных России и Англии прошел в Москве в 2007 году в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы - 2008. Он завершился победой россиян со счетом 2:1. В 2008 году "Зенит" обыграл шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:0 в финале Кубка УЕФА, встреча прошла в Манчестере. 11 ноября 2007 года "Зенит" на выезде обыграл раменский "Сатурн" и впервые выиграл чемпионат России.

Первый марафон был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества "Знание". За пять лет прошло уже 10 марафонов, в рамках которых состоялось более 1 600 встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,3 млрд просмотров. ТАСС - генеральный информационный партнер.