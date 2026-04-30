Аршавин считает, что Россия не выиграет ЧМ по футболу в ближайшие полвека

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин на форуме «Знание.Первые» заявил, что не верит в победу сборной России на чемпионате мира по футболу в ближайшие 50 лет.

© Газета.ру

«Мне не предвидится это увидеть. В ближайшие 50 лет она точно не выиграет. Много сборных есть более сильных, исторически там рождаются более сильные футболисты. Так что я таких иллюзий не питаю», — заявил Аршавин.

44-летний Аршавин завершил игровую карьеру в 2018 году. В составе сборной России он дошел до полуфинала чемпионата Европы 2008 года. Как футболист трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России.

Россия с 2022 года отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Последний чемпионат мира, на который отбиралась российская сборная, прошел в 2018 году, где команда дошла до четвертьфинала.

2 февраля 2026 года президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран. Сборные России всех возрастов отстранены от международных турниров.