Нападающему "Балтики" потребуется операция из-за травмы

Сальвадорскому нападающего калининградского футбольного клуба "Балтика" Брайану Хилю предстоит операция из-за травмы голеностопа. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Хиль был заменен в первом тайме домашнего матча 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари НН" (2:2) из-за повреждения. Игра прошла 11 апреля. Позднее стало известно, что ему диагностировали повреждение связочного аппарата голеностопного сустава. Ожидалось, что восстановление от травмы займет не более двух недель.

"Операционное вмешательство потребуется и Брайану Хилю, которого по-прежнему беспокоит травма голеностопа, полученная в матче против "Пари НН", - говорится в сообщении.

24-летний сальвадорец забил 13 голов в 24 матчах РПЛ этого сезона. Хиль делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира вместе с российским полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Батраковым. Лидирует колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба (15).

"Балтика" с 46 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. До конца соревнования команде осталось провести три матча.

Ранее ТАСС сообщал, что капитану "Балтики" Александру Филину диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки по итогам домашней игры 27-го тура РПЛ против тольяттинского "Акрона" (0:1).