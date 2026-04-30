Мостовой рассказал, зачем Бразилия купила права на трансляцию РПЛ

Бразильские зрители вряд ли будут следить за российским футболом, но есть нюансы, заявил НСН Александр Мостовой.

© nsn.fm

Российская премьер-лига по футболу представляет интерес бразильцам только за счет известных им игроков, поэтому они будут смотреть за «Зенитом», но ни за кем больше, рассказал экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН.

Бразильский телеканал BandSports купил права на показ матчей чемпионата России по футболу. Об этом медиа сообщило на своем официальном сайте. Мостовой усомнился, что российский футбол найдет свою аудиторию за рубежом.

«Хорошо, что они купили права, но вряд ли кто-то будет смотреть большинство игр. Максимум будут следить за бразильскими игроками из “Зенита”, которые там играют. У Бразилии есть возможность следить за своим футболом, за всеми играми в лучших европейских чемпионатах. Если бы сейчас была ситуация как в пандемию, когда искали посмотреть хотя бы что-то, то тогда да, а так — нет. Я много лет поиграл и прожил за границей, я знаю, как это работает. Число бразильских футболистов в нашей лиге тоже не изменится. Это все зависит от денег: если наши команды предложат в два-три раза больше, то бразильцы поедут к нам, а не в Европу», — отметил он.

