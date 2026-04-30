Сафонова не включили в число претендентов на звание лучшего вратаря сезона

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не был включен в число номинантов на звание лучшего вратаря сезона во французской Лиге 1. Об этом пишет Actu Foot.

Причиной является недостаточное количество сыгранных матчей. Для попадания в список номинантов вратарю необходимо провести минимум 15 матчей в чемпионате Франции. Сафонов сыграл 13 встреч.

До завершения сезона «ПСЖ» предстоит провести еще четыре игры, но список номинантов уже сформирован. В него вошли Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже»), Майк Пендерс («Страсбург»), Робен Риссер («Ланс») и Брис Самба («Ренн»).

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.