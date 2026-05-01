ФИФА показала всему миру героическую игру голкипера ПСЖ Сафонова из России

Международная федерация футбола (ФИФА) на 76-м конгрессе в канадском Ванкувере, как сообщает ТАСС, оказала высокую честь российскому вратарю французского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову. Сразу после выступления президента организации Джанни Инфантино участникам и гостям мероприятия был продемонстрирован видеоотчет, посвященный ключевым событиям прошедшего года. В этот престижный ролик, отражающий главные моменты мирового футбола, вошли кадры с решающей победой ПСЖ в финале Межконтинентального кубка, где ключевую роль сыграл именно российский голкипер.

В центре видеосюжета оказалась драматичная серия пенальти в матче с бразильским «Фламенго», которая завершилась триумфом парижан. Сафонов, действуя вопреки обстоятельствам, совершил настоящий подвиг, отразив четыре удара из пяти. Видеоряд сопровождался эмоциональным возгласом комментатора, который назвал Матвея героем, подарившим ПСЖ первый в истории клуба Межконтинентальный кубок. Примечательно, что эти выдающиеся сейвы вратарь продемонстрировал, имея повреждение руки, что делает его достижение еще более весомым в глазах футбольного сообщества.

Признание на уровне ФИФА приходит к Сафонову в тот момент, когда во внутреннем чемпионате Франции его достижения оценивают несколько иначе. Ранее 27-летний россиянин не попал в число претендентов на звание лучшего вратаря Лиги 1, так как для участия в этой номинации требуется провести не менее 15 матчей в сезоне, тогда как на счету Сафонова их пока 13. Однако конгресс ФИФА продемонстрировал, что истинная ценность игрока определяется не только сухой статистикой, но и способностью совершать переломные действия в решающих матчах международного уровня.

Всего в текущем сезоне во всех турнирах за ПСЖ Матвей Сафонов провел 23 встречи, пропустив 24 мяча, при этом 11 игр он отыграл «на ноль». Финал Межконтинентального кубка 17 декабря, где основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти ПСЖ выиграл со счетом 2:1, стал кульминацией его осенней формы. В то время как до конца чемпионата Франции осталось четыре тура, и у вратаря еще будет шанс улучшить свои сезонные показатели, победа на конгрессе ФИФА уже обеспечила ему место в анналах истории организации как одного из главных героев года.