Стало известно, в какой клуб может уйти Челестини из ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини может возглавить один из испанских клубов «Хетафе» или «Леванте». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Челестини сам уведомил руководство ЦСКА о переговорах в середине апреля. Первые контакты с «Леванте» начались около месяца назад. Обсуждается возможность назначения Челестини главным тренером команды в следующем сезоне. По данным источника, зарплата специалиста в случае перехода может составить от 600 до 800 тысяч евро в год. В ЦСКА Челестини зарабатывает 1,7 миллиона евро.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.

2 мая ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет на домашней арене с петербургским «Зенитом», а 6 мая армейцы в рамках финала Пути регионов Кубка России сразятся с московским «Спартаком».