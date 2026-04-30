В Ванкувере состоялся 76-й конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), который, как сообщает ТАСС, начался с траурной церемонии. Делегаты почтили минутой молчания память футбольных деятелей, ушедших из жизни с 15 мая 2025 года. В траурный список, зачитанный на мероприятии, были включены имена легендарного советского футболиста и тренера Никиты Симоняна, а также бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. ФИФА таким образом выразила уважение людям, внесшим неоценимый вклад в мировое развитие игры.

Никита Симонян, скончавшийся 23 ноября 2025 года на сотом году жизни, оставил след, который невозможно переоценить. Он не только четырехкратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» и лучший бомбардир в истории красно-белых с 160 голами, но и творец исторического события. Именно Симонян в 1958 году забил первый мяч сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира в матче против Англии (2:2). Его карьера игрока была увенчана золотом Олимпийских игр 1956 года, а в послужном списке олимпийского чемпиона значится и полный набор трофеев союзного масштаба.

Тренерский путь Симоняна оказался не менее блистательным, чем его бомбардирские достижения. Под его руководством «Спартак» дважды выигрывал первенство СССР (1962 и 1969), а ереванский «Арарат» в 1973 году впервые в истории стал чемпионом страны, к чему Симонян добавил и победу в Кубке СССР того же года. Всего на его счету четыре кубковых трофея со «Спартаком» и один с «Араратом», а также пост наставника сборной СССР. Рядом с этими титулами на конгрессе ФИФА прозвучало и имя Бориса Игнатьева, также удостоившегося минуты молчания.

Упоминание этих имен на столь высоком международном форуме в Ванкувере подтверждает, что заслуги российских футбольных деятелей признаются мировым сообществом. Традиция поминать ушедших коллег, начавшаяся с момента предыдущего конгресса, превратила процедурную часть мероприятия в глубокий эмоциональный момент. ФИФА наглядно продемонстрировала, что память о таких мастерах, как олимпийский чемпион Никита Симонян и экс-наставник сборной России Борис Игнатьев, не имеет государственных границ и навсегда останется в анналах футбольной истории.