Капитан «Фенербахче» после дисквалификации назвал себя козлом отпущения

Капитан стамбульского «Фенербахче» полузащитник Мерт Хакан Яндаш дисквалифицирован Турецкой футбольной федерацией на один год за участие в ставках на спортивные матчи. Решение, как сообщает ТАСС, было принято дисциплинарным комитетом после масштабного расследования, в рамках которого под подозрение попали более тысячи игроков. 31-летний футболист, который выступает за клуб с лета 2020 года и провел 149 матчей, отметившись 11 голами и 25 голевыми передачами, теперь лишен права участвовать в любых официальных футбольных мероприятиях.

Сам Яндаш категорически не согласен с вынесенным вердиктом. Футболист, который всего 3 апреля был освобожден из-под стражи после четырех месяцев заключения по делу о договорных матчах, публично назвал себя «козлом отпущения». Он пообещал предоставить подробные объяснения после рассмотрения апелляции, которую его адвокаты уже подали в арбитражный комитет федерации. Интересно, что ранее, в октябре 2025 года, федерация уже отстранила 149 арбитров по аналогичным обвинениям на сроки до года, что указывает на системный характер проверок.

Руководство «Фенербахче» незамедлительно выступило с официальной поддержкой своего капитана. Клуб назвал решение федерации неприемлемым, особенно подчеркнув, что оно вынесено на основании незавершенного уголовного разбирательства. Стамбульский гранд уже подал апелляцию с требованием немедленно отменить дисквалификацию, настаивая на презумпции невиновности. При этом сам Яндаш вместе с командой стал победителем Кубка Турции в 2023 году и Суперкубка страны в 2025 году, что делает его потерю особенно чувствительной для клуба.

Данный инцидент стал лишь верхушкой айсберга в громком скандале, потрясшем турецкий футбол. Пока Яндаш, который провел за карьеру более полусотни матчей в еврокубках, готовит свою защиту, футбольная общественность Турции замерла в ожидании окончательного решения по апелляции. Если годовая дисквалификация капитана «Фенербахче» вступит в силу, клуб потеряет не просто опытного полузащитника, а лидера раздевалки в самый разгар борьбы за чемпионский титул.