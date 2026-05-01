«Ноттингем Форест» победил «Астон Виллу» в первом полуфинале Лиги Европы

Завершился первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 между английскими «Ноттингем Форест» и «Астон Виллой». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Счёт в матче был открыт на 71-й минуте. Пенальти реализовал нападающий «лесников» Крис Вуд.

Ответный полуфинал между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится в четверг, 7 мая. В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия).