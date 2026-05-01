"Брага" вырвала победу у "Фрайбурга" в концовке

Завершился первый матч полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Брага» (Португалия) и «Фрайбург» (Германия). Игра проходила на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал сервис Okko.

В начале матча счёт открыл защитник «Браги» Демир Тыкназ. На 16-й минуте полузащитник гостей Винченцо Грифо восстановил равновесие. На 45+2-й минуте нападающий португальской команды Родриго Саласар не забил с пенальти. На 90+2-й минуте полузащитник Марио Доржелес забил победный мяч «Браги».

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдёт на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау).

На стадии 1/4 финала соревнования «Брага» по сумме двух встреч победила «Бетис» со счётом 5:3. На аналогичном этапе состязания «Фрайбург» по сумме двух матчей победил «Сельту» со счётом 6:1.