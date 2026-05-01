Нгамале - о работе с Карпиным: просто объявил, что не видит меня на поле

Вингер "Динамо" Муми Нгамале рассказал, как выстраивались его отношения с Валерием Карпиным. По словам Нгамале, с самого начала у него не задались отношения с Карпиным и тренер не выпускал камерунца на поле.

- Когда с Карпиным все пошло не так? С самого начала. Заметил, что у него было свое видение того, что я за футболист и как я играю. Просто объявил, что не видит меня на поле. А именно разговоров никаких не было. И меня это волновало. В команде есть лидеры, опытные игроки. Почему хотя бы не поговорить с ними? - сказал Нгамале в интервью Sport24.

Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь прошлого года, на данный момент специалист продолжает работу в национальной команде России. Новым наставником бело-голубых стал Ролан Гусев, контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона.

Муми Нгамале в нынешнем сезоне вышел на поле в составе столичного клуба в 26 матчах во всех турнирах и записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи. Контракт 31-летнего камерунца с клубом рассчитан до конца сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,8 миллионов евро.