Оценены шансы «Спартака» завоевать бронзу чемпионата России по футболу
Букмекеры оценили шансы московского «Спартака» завоевать бронзовые медали чемпионата России по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает Betonmobile.
На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 2,40. Главным претендентом на бронзу остается столичный «Локомотив» (2,10).
В числе претендентов на бронзу также калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. На эти клубы можно поставить с коэффициентами 9,00 и 15,00 соответственно.
За три тура до конца «Локомотив» идет на третьем месте в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 49 очками. «Спартак» расположился на четвертой строчке с 48 очками. У «Балтики» 46 очков, у ЦСКА — 45.