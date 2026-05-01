«Ювентус» и топ-клубы Англии интересуются Штиллером. Отступные хавбека «Штутгарта» – 40 млн евро
«Ювентус» проявляет интерес к Анджело Штиллеру.
Клуб располагает всей необходимой информацией о полузащитнике «Штутгарта», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Топ-клубы из Англии также внимательно следят за ситуацией.
Отступные 25-летнего немецкого футболиста – 40 млн евро. Ключевым фактором для его будущего может стать квалификация «Штутгарта» в Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Бундеслиги Штиллер забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 31 матче.
Колосков об Инфантино: «Для России он не сделал ничего полезного, лишь отстранил наши команды. Если его выберут, никаких сподвижек для российского футбола я не вижу»
Губерниев о примирении с Вяльбе: «Встретимся в течение ближайших дней или недель – как только, так сразу. Надо совместить графики»
