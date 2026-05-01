Орлов сравнил тренерский уровень Семака и Мусаева

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов ответил на сравнение тренерского уровня Сергея Семака из «Зенита» и Мурада Мусаева из «Краснодара».

Орлов считает, что лучшим можно будет назвать того специалиста, который станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Вот кто станет чемпионом, тот будет и выше. Ответ очень прост», — сообщил Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Краснодар» является лидером турнирной таблицы - у клуба 60 очков.

«Зенит» находится на втором месте, записав на свой счет 59 баллов.

До конца сезона командам осталось сыграть по три матча. «Краснодар» встретится с «Акроном», московским «Динамо» и «Оренбургом». «Зенит» - с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».

«Краснодар» является действующим чемпионом России.