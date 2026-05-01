Флик согласовал новый контракт с «Барселоной» до 2028 года

Немецкий специалист Ханс‑Дитер Флик согласовал новый контракт с испанским футбольным клубом «Барселона», сообщает Mundo Deportivo.

© Матч ТВ

По данным источника, 61‑летний тренер в конце сезона подпишет контракт до 2028 года с опцией пролонгирования на еще один сезон. На следующей неделе в Барселону прибудет агент Флика Пини Захави, чтобы уладить последние детали и прояснить будущее в команде нападающего Роберта Левандовского.

Флик возглавил «Барселону» в 2024 году. Под его руководством каталонцы дважды выиграли Суперкубок Испании, а также по разу становились победителями чемпионата и Кубка страны. В текущем сезоне «Барселона» идет к очередному чемпионству.

Каталонцы за пять туров до конца опережают идущий на втором месте «Реал» на 11 очков.

