«Ювентус» рассматривает кандидатуру Гринвуда в случае ухода Консейсау в АПЛ. Вингер интересен «Ливерпулю» и «МЮ» (La Gazzetta dello Sport)
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются вингером «Ювентуса» Франсишку Консейсау.
В ходе переговоров с агентом футболиста Жорже Мендешом стало понятно, что в ближайшие месяца разговоры о возможном переходе португальца в АПЛ могут усилиться.
В это же время туринский клуб возобновил поиск вингера в случае возможного ухода Консейсау.
По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» обратил внимание на футболиста «Марселя» Мэйсона Гринвуда.
Туринцы включились в борьбу за английского игрока, ожидая развития ситуации с Консейсау и предложений по Эдону Жегрове.
В этом сезоне Гринвуд забил 15 голов и сделал 6 передач в 29 матчах в Лиге 1.