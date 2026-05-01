«Ювентус» рассматривает кандидатуру Гринвуда в случае ухода Консейсау в АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются вингером «Ювентуса» Франсишку Консейсау.

© Sports.ru

В ходе переговоров с агентом футболиста Жорже Мендешом стало понятно, что в ближайшие месяца разговоры о возможном переходе португальца в АПЛ могут усилиться.

В это же время туринский клуб возобновил поиск вингера в случае возможного ухода Консейсау.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» обратил внимание на футболиста «Марселя» Мэйсона Гринвуда.

Туринцы включились в борьбу за английского игрока, ожидая развития ситуации с Консейсау и предложений по Эдону Жегрове.

В этом сезоне Гринвуд забил 15 голов и сделал 6 передач в 29 матчах в Лиге 1.