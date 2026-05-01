Ахметов остался в больнице после потери сознания в игре «Крыльев» со «Спартаком»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов остался в больнице после получения травмы в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1). В этой игре футболист на несколько секунд потерял сознание после столкновения с защитником красно-белых Кристофером Ву. Хавбек покинул поле на носилках.

© Чемпионат.com

«Ильзата оставили в больнице под наблюдением врачей, завтра будет видно», — приводит слова пресс‑службы «Крыльев Советов» «Матч ТВ».

После 28 матчей чемпионата России самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке.