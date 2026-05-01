Луис Энрике установил рекорд Лиги чемпионов по скорости достижения 50 побед

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике быстрее всех своих коллег достиг показателя в 50 побед в Лиге чемпионов.

Ранее парижане со счётом 5:4 победили мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Энрике достиг показателя в 50 побед в главном клубном турнире Старого Света за 77 матчей. Ранее рекорд принадлежал тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который одержал 50 побед в ЛЧ за 79 игр. В послужном списке Энрике есть «Барселона», Гвардиола также ранее руководил сине-гранатовыми, помимо этого, он возглавлял и «Баварию».

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Действующим победителем турнира является «ПСЖ».