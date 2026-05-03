Ламин Ямаль начал встречаться с испанской моделью

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль начал отношения с известной испанской моделью и блогером Инес Гарсией. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, в прошлое воскресенье, 26 апреля, молодую пару видели вместе в эксклюзивном ресторане Cúpula del Garraf. Согласно видеозаписи, опубликованной блогером Хави Ойосом, Ламин Ямаль и Инес Гарсия были замечены покидающими ресторан вместе после двойного свидания, на котором присутствовали товарищ по команде Ламина — Фермин Лопес и его спутница Берта Гальярдо. На видео Ламин и Инес вышли из ресторана и сели в такси. В тот же вечер Гарсия опубликовала на своей странице в соцсетях фотографии из террасы этого ресторана.

Отмечается, что Ямаль и Гарсия подписаны друг на друга в соцсетях. Ранее сообщалось, что близкий друг Ямаля, Сухаиб, случайно упомянул имя «Инес» в контексте Ямаля во время одного из матчей Королевской лиги (Медиалига, созданная Жераром Пике, где играют семь на семь. — Прим. «Чемпионата»).