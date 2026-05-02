Нападающий «Локомотива» Комличенко выбыл до конца сезона из-за травмы

Российский форвард московского «Локомотива» Николай Комличенко из-за травмы досрочно завершил сезон 2025-2026, об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

«В ближайшее время форвард пройдёт дообследование с целью выработки оптимального плана лечения. Но сезон для него точно завершён», - говорится в сообщении.

Футболист получил повреждение в матче 28-го тура РПЛ против столичного «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:1. У Комличенко было выявлено повреждение наружной боковой связки колена.

В нынешнем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт Николая с «Локомотивом» рассчитан до 30-го июня 2028-го года.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 3,80 млн. евро.