Футболист Сафонов впервые с января не попал в заявку ПСЖ на матч

Российский вратарь ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов впервые с января 2026 года не попал в заявку команды на матч. Об этом говорится на странице футбольного клуба в одной из соцсетей.

© Национальная Служба Новостей

Речь идет об игре 32-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». До этого телеканал «RMC Sport» передавал, что российскому футболисту хотят дать отдохнуть перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Отмечается, что конкурент Сафонова за место в стартовом составе Люка Шевалье в настоящий момент травмирован, поэтому место в воротах в игре с «Лорьяном» может занять Ренато Марин.

ПСЖ с 69 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Матч против «Лорьяна» состоится вечером 2 мая. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Баварию» со счетом 5:4 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее тренер вратарей национальной сборной России по футболу Виталий Кафанов в интервью НСН рассказал, что Матвей Сафонов стал основным голкипером в «ПСЖ», так как умеет собраться на самые сложные матчи и провести их без ошибок.