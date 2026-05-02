У защитника «Реала» Карвахаля диагностировали трещину в пальце на правой ноге

У правого защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля диагностирована трещина в мизинце на правой ноге, сообщается пресс‑служба клуба. В воскресенье мадридцы в матче 34‑го тура Ла Лиги на выезде сыграют с «Эспаньолом». В случае победы «Барселоны» над «Осасуной» в субботнем матче, «Реалу» нужно будет побеждать, чтобы сохранить математические шансы на чемпионство.