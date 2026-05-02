«Локомотив» потерял ещё двух игроков перед матчем с «Балтикой»

Ещё два футболиста основного состава московского «Локомотива», вероятнее всего, пропустят решающий матч «железнодорожников» против калининградской «Балтики» в 29 тура РПЛ.

Во время игры с «Динамо» травмы получили защитник Сесар Монтсе и форвард Николай Комличенко.

«По Монтесу пока тяжело сказать. Он почувствовал что то с приводящей мышцей. У Николая дела похуже, с коленом что то. Предварительно прогнозы не очень хорошие» - рассказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

Напомним, ранее стало известно, что из-за дисквалификации игру против «Балтики» пропустят ещё два игрока «Локомотива» - Алексей Батраков и Жерзино Ньямси.