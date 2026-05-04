Семин высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Краснодаром»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ высказался о предстоящем ответном матче Пути РПЛ Кубка России между бело-голубыми и «Краснодаром».

Первая игра в Москве завершилась со счётом 0:0.

– Как вы думаете, может ли «Краснодар» пожертвовать Кубком России ради защиты титула в РПЛ?

– Не может. Я не вижу причины и оснований жертвовать. «Краснодар» будет играть лучшим составом и самыми здоровыми на этот день игроками. То же самое будет и у «Динамо» Москва.

– Способно ли «Динамо» дважды за четыре дня обыграть «Краснодар»?

– Через три дня на четвертый все команды в мире играют – это самый лучший цикл, который бывает. Для обеих команд условия для победы идеальные.

– Можно ли сказать, что для Ролана Гусева этот матч будет особенно принципиальным? Шанс ответить за свои прошлогодние слова

– Шанс не для Ролана Гусева, а для московского «Динамо»: выйти в финал и побороться за трофей. Для «Динамо» этот матч очень принципиальные, потому что, если такие команды, как они, «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», не выигрывают трофей – такой сезон считают всегда неудачным. Поэтому, на мой взгляд, будет борьба на 100% и интересный матч.