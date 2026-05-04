Член совета директоров «Крыльев Советов» высказался о смене тренера в клубе

Член совета директоров «Крыльев Советов» и бывший футболист команды Нериус Бараса рассказал «Матч ТВ», что ошибался в вопросе смены тренера, а результаты при Сергее Булатове показывают, что решение уволить Магомеда Адиева было верным.

«Крылья Советов» объявили о расторжении контракта с Адиевым 1 апреля. Булатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в конце апреля утвержден в должности. В пятницу самарцы победили «Спартак» (2:1) в домашнем матче 28‑го тура МИР РПЛ, а до этого обыграли «Локомотив» (2:0).

— При Булатове «Крылья Советов» набрали 8 очков из 18. Выходит, смена тренера пошла на пользу?

— Все определяет результат. От тренера именно он и требуется. Я и сам думал, что смена тренера в конце сезона — не очень хорошая идея, но, как показало время, я ошибался. Команда в двух турах подряд обыграла «Локомотив» и «Спартак», это дорогого стоит. Тем более соперники — претенденты на медали.

Жалко, что «Крылья» проиграли «Сочи», а то результат был бы совсем отличным, — сказал Бараса «Матч ТВ».

Самарцы с 29 очками занимают 11‑е место в таблице чемпионата России. В следующем туре «Крылья Советов» 10 мая в гостях сыграют с «Оренбургом».

