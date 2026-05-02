Вадим Евсеев высказался после поражения махачкалинского «Динамо» от «Ростова»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал результат встречи 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

— После забитого пенальти сложилось ощущение, что «Динамо» близко к перелому в этой игре. Почему не получилось?

— Не получилось, потому что в первом тайме команды «Динамо» Махачкала не было. Всю ответственность я за это беру на себя. Значит, не донёс или не тот состав выбрали. А во втором тайме мы перестроились, и была другая игра, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 28 матчей чемпионата России махачкалинский клуб набрал 24 очка и занимает 14-е место. «Ростов» заработал 30 очков и располагается на 10-й строчке.