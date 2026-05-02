Игрок "Локомотива" может перейти в клуб Серии А

Защитник "Локомотива" Лукас Фассон может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Calciomercato, интерес к бразильскому футболисту проявляет "Комо".

По данным источника, итальянский клуб рассчитывает подписать игрока бесплатно после завершения его контракта с железнодорожниками, который истекает летом.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл за "Локомотив" более 30 матчей во всех турнирах. На счету Фассона два забитых мяча и три голевые передачи.