Окончен матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Бавария» и «Хайденхайм». Команды сыграли вничью — 3:3. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступил Франк Вилленборг (Оснабрюк).

Буду Зивзивадзе на 22-й минуте вывел гостей вперёд, Эрен Динкчи на 31-й минуте удвоил преимущество команды. Леон Горецка на 44-й минуте отыграл один мяч, а на 57-й минуте он оформил дубль. На 76-й минуте свой второй мяч в этой игре забил Зивзивадзе. На 90+10-й минуте Диант Рамай отметился автоголом

После этой игры «Бавария» с 83 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии, ранее эта команда досрочно выиграла Бундеслигу. «Хайденхайм» с 23 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре мюнхенцы 9 мая на выезде встретятся с «Вольфсбургом», «Хайденхайм» 10 мая в гостях сыграет с «Кёльном».