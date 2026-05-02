«Атлетико» обыграл «Валенсию» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Атлетико» победил «Валенсию» в матче 34‑го тура чемпионата Испании по футболу.

© Соцсети "Атлетико"

Встреча на валенсийском стадионе «Месталья» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы на счету Икера Луке и Мигеля Кубо.

«Атлетико» (63 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице, «Валенсия» (39) идет 13‑й.

В другом матче дня «Вильярреал» на своем поле разгромил «Леванте» — 5:1.

Чемпионат Испании. 2025-26. Тур 34

«Валенсия» (Валенсия) — «Атлетико» (Мадрид) — 0:2 (0:0)

Голы: Луке, 74. Кубо, 82.

«Вильярреал» (Вильярреал) — «Леванте» (Валенсия) — 5:1 (1:0)

Голы: Микаутадзе, 38, 68. Молейро, 62. Бьюкенен, 87. Пепе, 90. — Эспи, 51.