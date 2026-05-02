«ПСЖ» без Сафонова потерял очки в матче чемпионата Франции с «Лорьяном»

Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Лорьян». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра выступил Бастьен Дешепи. Матч завершился вничью — 2:2.

На шестой минуте нападающий парижан Ибрагим Мбайе открыл счёт. Спустя шесть минут полузащитник «Лорьяна» Пабло Пажи сравнял счёт в матче. На 62-й минуте хавбек Уоррен Заир-Эмери вывел парижскую команду вперёд. Форвард гостей Айегун Тосин сравнял счёт на 78-й минуте. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не был внесён в заявку на матч.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 70 набранных очков в 31 матче. «Лорьян» с 42 очками в 32 встречах находится на девятой строчке.