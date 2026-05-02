«Наполи» и «Комо» сыграли вничью в матче 35-го тура Серии А

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Комо» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

«Комо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 62 набранных очка в 35 встречах. «Наполи» с 70 очками располагается на второй строчке. Лидирует «Интер» (79).

В следующем туре команда Сеска Фабрегаса встретится с «Вероной» 10 мая. На следующий день подопечные Антонио Конте сыграют с «Болоньей».