"Зенит" уверенно обыграл ЦСКА и вышел в лидеры чемпионата России

В матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА на своём поле потерпел поражение от "Зенита". Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

Московская команда открыла счёт уже на пятой минуте - пенальти реализовал Иван Обляков. Ещё до перерыва Игорь Дивеев восстановил равенство. Во втором тайме "Зенит" забил дважды: отличились Александр Соболев и Луис Энрике.

После этой победы петербургский клуб набрал 62 очка и поднялся на первое место в таблице РПЛ. ЦСКА с 45 баллами остаётся шестым.

Чемпионат России. 28 тур

Голы: Обляков, 5 (пен) - Дивеев, 30, Соболев, 51, Луис Энрике, 60.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Баринов, Обляков (Матеус Алвес, 82), Кисляк (Козлов, 82), Попович (Матеус Рейс, 57), Лусиано (Энрике Кармо, 66), Мусаев (Воронов, 82).

"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Глушенков (Кондаков, 82), Педро (Вега, 88), Соболев.

Предупреждения: Нино, 19, Попович, 47, Гайич, 59, Глушенков, 67, Баринов, 76.