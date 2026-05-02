"Зенит" уверенно обыграл ЦСКА и вышел в лидеры чемпионата России
В матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА на своём поле потерпел поражение от "Зенита". Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.
Московская команда открыла счёт уже на пятой минуте - пенальти реализовал Иван Обляков. Ещё до перерыва Игорь Дивеев восстановил равенство. Во втором тайме "Зенит" забил дважды: отличились Александр Соболев и Луис Энрике.
После этой победы петербургский клуб набрал 62 очка и поднялся на первое место в таблице РПЛ. ЦСКА с 45 баллами остаётся шестым.
Чемпионат России. 28 тур
Голы: Обляков, 5 (пен) - Дивеев, 30, Соболев, 51, Луис Энрике, 60.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Баринов, Обляков (Матеус Алвес, 82), Кисляк (Козлов, 82), Попович (Матеус Рейс, 57), Лусиано (Энрике Кармо, 66), Мусаев (Воронов, 82).
"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Глушенков (Кондаков, 82), Педро (Вега, 88), Соболев.
Предупреждения: Нино, 19, Попович, 47, Гайич, 59, Глушенков, 67, Баринов, 76.