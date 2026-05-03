«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 3 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» друг с другом:

АПЛ, 8-й тур, 19 октября 2025 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2; АПЛ, 20-й тур, 5 января 2025 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2; АПЛ, 3-й тур, 1 сентября 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:3; АПЛ, 32-й тур, 7 апреля 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2:2; Кубок Англии, 1/4 финала, 17 марта 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4:3 (дв.);

