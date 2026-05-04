Радимов объяснил поражение "Акрона"

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о матче "Акрона" и "Краснодара".

"Думаю, что травма Дзюбы сказалась - контригра "Акрона" исчезла. Если посмотреть гол, то можно увидеть три ошибки, которые совершили игроки "Акрона". Они и решили матч. Но результат вполне резонный. Мастерство игроков "Краснодара" было выше", - сказал Радимов "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 3 мая, состоялся матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским "Акроном" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Солидарность Самара Арене". Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил нападающий "быков" Джон Кордоба.