Радимов указал на ошибку ЦСКА

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о зимнем обмене Игоря Дивеева на Лусиано в составе ЦСКА.

"ЦСКА, конечно, ошибся, меняя Дивеева на Гонду. Потому что рядом с Дивеевым вот этот молодой Данилов, пацан, рос бы. Он и сам по себе нормальный, хороший футболист. А рядом с Дивеевым — это, конечно же, была бы мощь", - сказал Радимов "РБ Спорт".

Игорь Дивеев перешел в петербургский "Зенит" из ЦСКА в зимнее трансферное окно в рамках обмена на форварда Лусиано Гонду. Защитник заключил контракт с петербуржцами до лета 2029 года. Всего Дивеев провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

По итогам 28 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 62 набранными очками в своем активе.