Хет-трик Кравцова помог "Сочи" победить "Оренбург" в матче 28-го тура РПЛ

В воскресенье днем в поединке 28-го тура РПЛ "Сочи" на своем поле обыграл "Оренбург" - 3:1 (2:0). На счету полузащитника Кирилла Кравцова хет-трик. Победа южан, хотя они и продолжают занимать последнее место, оставляет им шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.

Феноменальный рывок "Сочи" из трех побед подряд в минувшем туре завершился поражением в минувшем туре в Москве от "Динамо", которое почти свело к нулю шансы южан избежать прямого вылета из высшего дивизиона. Впрочем, чисто теоретические шансы спастись у "барсов" пока еще остаются. Для чего требуется непременно побеждать дома прямого конкурента из подвала турнирной таблицы.

Ну, а "Оренбургу", в свою очередь, виктория даст возможность наконец-то покинуть зону стыков и хотя бы до следующего воскресенья сбросить напряжение перед домашним матчем "жизни или смерти" против самарских "Крыльев Советов".

Коллектив Ильдара Ахметзянова, прекрасно выглядящий весной (место в первой шестерке по набранным очкам), сразу большими силами ринулся вперед и заработал пару стандартов. Однако первое же появление "барсов" на половине поля гостей оказалось результативным: полузащитник Кирилл Кравцов метров с тридцати могучим ударом поразил правый от Богдана Овсянникова угол - 1:0, 7-я минута.

Изрядно удивленные таким развитием событий футболисты с берегов Урала надолго отдали инициативу команде Игоря Осинькина, которая энергично стала проводить атаку за атакой. И на 33-й минуте "Сочи" удалось удвоить свое преимущество. Причем снова блеснул Кравцов, который, получив передачу справа от Руслана Магаля, убрал на замахе Евгения Болотова и метров с десяти красиво отправил мяч в дальнюю "девятку" - 2:0, 33-я минута.

А вот "Оренбург" своим моментом не воспользовался, когда после симпатичной комбинации по правому флангу с участием Ду Кейроса и Хорди Томпсона турецкий форвард Эмирджан Горлюк с линии вратарской из идеально позиции не попал в ворота.

Проведя в перерыве сразу две замены (отметим, поле покинул 19-летний центральный защитник Иван Иващенко, а одним из появившихся на поле ста его сверстник полузащитник Ренат Голыбин), гости попытались вернуть себе инициативу. Правда, в штрафную оппонента проникнуть им никак не удавалось, а при навесах с флангов 20-летний голкипер черноморцев Александр Дегтев помарок не допускал.

Зато очередной контрвыпад "Сочи" получился на редкость удачным. И снова благодаря Кравцову: его удар с линии штрафной пришелся в Болотова, после чего мяч попал под перекладину. Однако, "Оренбург" сразу отквитал один мяч: после подачи углового Алешандре Жезус забил, 69-я минута.

Как ни старались гости, спастись им не удалось. Таким образом, Сочи набирает 21 очко и продолжает сражение за место в РПЛ.