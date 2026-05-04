Дзюба получил травму в игре с «Краснодаром»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба получил повреждение в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Евгений Буланов из Саранска.

«Лучший бомбардир нашего клуба прошёл дополнительное медицинское обследование после домашнего матча с «Краснодаром», который стал для Дзюбы 50-м в красно-чёрной футболке. В игре форвард досрочно покинул поле в начале второго тайма. На 53-й минуте Артём получил мышечное повреждение задней поверхности бедра. Желаем Артёму скорейшего восстановления и возвращения в строй», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона» в телеграм-канале.