Заболотный провалил тест на допинг

Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест, сообщает «Чемпионат».

Ожидается, что решение касательно санкций в отношении форварда будет принято после того, как истечет срок действия его контракта со «Спартаком».

«РУСАДА ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, и Антон сможет закончить сезон без ограниченудовлетворила ий», – говорится в публикации.

Отмечается, что наказание может быть разным – от предупреждения до дисквалификации на несколько лет.

В этом сезоне Заболотный провел 9 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.