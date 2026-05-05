Винисиус вступал в словесные перепалки с Эль-Хилали

3 мая «Эспаньол» проиграл «Реалу» (0:2) в матче 34-го тура Ла Лиги.

Защитник «Эспаньола» Омар Эль-Хилали получил красную карточку за фол на Винисиусе на 25-й минуте, однако после видеопросмотра удаление было заменено на желтую. Бразилец открыл счет на 55-й минуте, а на 66-й сделал дубль.

По ходу игры Винисиус несколько раз был участником перепалок с Эль-Хилали. Их разговоры зафиксировали камеры телеканала «Movistar Plus +».

В одном из эпизодов вингер сказал:

«Хватит дурачиться. Предложи мне поменяться футболками позже. Ты идиот. Хочешь подраться?».

В другой ситуации Винисиус обратился к футболисту соперника Карлосу Ромеро, сказав об Эль-Хилали:

«Он ведет себя как идиот, чтобы попасть на телевидение».

Винисиус также сказал Эль-Хилали: «Ты вернешься в Сегунду», и обратился напрямую к тренеру соперника Маноло Гонсалесу: «Замените его, его удалят».