Винисиус вступал в словесные перепалки с Эль-Хилали

Винисиус – Эль-Хилали: «Предложи поменяться футболками позже. Ты идиот. Хочешь подраться?». Вингер «Реала» также сказал защитнику «Эспаньола»: «Ты вернешься в Сегунду»
3 мая «Эспаньол» проиграл «Реалу» (0:2) в матче 34-го тура Ла Лиги.
Защитник «Эспаньола» Омар Эль-Хилали получил красную карточку за фол на Винисиусе на 25-й минуте, однако после видеопросмотра удаление было заменено на желтую. Бразилец открыл счет на 55-й минуте, а на 66-й сделал дубль.
По ходу игры Винисиус несколько раз был участником перепалок с Эль-Хилали. Их разговоры зафиксировали камеры телеканала «Movistar Plus +».
В одном из эпизодов вингер сказал:
«Хватит дурачиться. Предложи мне поменяться футболками позже. Ты идиот. Хочешь подраться?».
В другой ситуации Винисиус обратился к футболисту соперника Карлосу Ромеро, сказав об Эль-Хилали:
«Он ведет себя как идиот, чтобы попасть на телевидение».
Винисиус также сказал Эль-Хилали: «Ты вернешься в Сегунду», и обратился напрямую к тренеру соперника Маноло Гонсалесу: «Замените его, его удалят».
Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки возле отеля «Атлетико» перед ответным матчем ЛЧ. Мадридцы пожаловались в УЕФА
Дмитрий Рябыкин: «Прессе удалось съесть «Металлург». Игра команды практически не обсуждалась, все внимание уделялось не игрокам, а абсолютно нехоккейным моментам»
Форвард «Салавата» Ремпал: «В Россия традиционный образ жизни, люди семьями – это приятно видеть. Получаю удовольствие от жизни здесь, нравится местная культура»
Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки возле отеля «Атлетико» перед ответным матчем ЛЧ. Мадридцы пожаловались в УЕФА
Дмитрий Рябыкин: «Прессе удалось съесть «Металлург». Игра команды практически не обсуждалась, все внимание уделялось не игрокам, а абсолютно нехоккейным моментам»
Форвард «Салавата» Ремпал: «В Россия традиционный образ жизни, люди семьями – это приятно видеть. Получаю удовольствие от жизни здесь, нравится местная культура»